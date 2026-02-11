В Химках стартовал прием заявок на конкурс «Химчанка года — 2026»

В Химках начался прием заявок на городской конкурс «Химчанка года — 2026», который поддерживает женские инициативы и социальные проекты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках стартовал прием заявок на конкурс «Химчанка года — 2026». Участвовать могут жительницы округа старше 18 лет, активно проявляющие себя в профессии, творчестве, волонтерстве или общественной жизни.

Главная цель конкурса — поддержать идеи по развитию города и дать возможность реализовать социальные проекты. Победительница получит общественное признание и поддержку для воплощения своей инициативы.

Конкурс проходит в два этапа. С 10 по 28 февраля необходимо подать заявку и записать короткое видео о себе. Жюри выберет 10 финалисток. На втором этапе, с 10 по 15 марта, участницы представят свои проекты по улучшению Химок.

Депутат Татьяна Кавторева отметила, что конкурс помогает женщинам не только рассказать о своих идеях, но и получить ресурсы для их реализации. Заявки принимаются до 28 февраля включительно по адресу womens.khimki@gmail.com. Положение конкурса размещено по ссылке.

Организаторами выступают местное отделение Союза женщин России и комитет семей воинов Отечества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что порядка 6 тыс. человек примут участие в региональной программе «Герои Подмосковья».

«Время героев» — у нас уже первые ребята работают. И мы, как вы и говорили, запускаем региональный проект. Это тоже очень востребовано, порядка 6 тыс. ребят будут принимать участие», — сказал Воробьев.