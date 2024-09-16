В Химках состоялась премьера спектакля «Русалочка»

Более 500 человек посетили премьеру в театре «Наш Дом» в Химках. Театральная постановка по мотивам знаменитой сказки привлекла внимание как жителей, так и гостей городского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«С самого основания театра мы реализовали все наши постановки при поддержке партии. Оборудование обновляем по мере необходимости, и сегодня наша сцена оснащена на самом высоком уровне, что позволяет нам чувствовать себя уверенно. Что касается „Русалочки“, то мы стремились обратиться к подростковой аудитории. Нам хотелось рассказать грустную, но одновременно светлую историю. Всё, что связано с любовью и первым опытом отношений, — это всегда деликатный разговор. В этом спектакле наша цель не была в том, чтобы просто развлечь зрителей, мы хотели дать им повод для глубоких размышлений», — поделился режиссер театра «Наш Дом» Юрий Зайцев.

Всего в 2024 году в Подмосковье прошло девять спектаклей, в планах до конца года — еще 24. Они стали возможны благодаря партпроекту «Культура малой Родины». Театры также провели благотворительные показы для членов семей участников специальной военной операции.

«Поддержка театров — это не просто вложение в инфраструктуру, это инвестиция в наше будущее, в духовное развитие детей и взрослых. Особенно важно, что театры проводят благотворительные показы, обеспечивая доступ к искусству всем категориям граждан. Мы видим, что интерес к культурной жизни растет, и это вдохновляет нас продолжать поддержку подобных инициатив», — сказала депутат Совета депутатов городского округа Химки Инна Монастырская.

Театр «Наш Дом», основанный 28 лет назад, остается одним из ведущих культурных центров Химок. Его репертуар насчитывает более 90 спектаклей, и количество постоянных зрителей стабильно растет. Постановки проходят на двух сценах — на улицах Калинина и Маяковского.

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