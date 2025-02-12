В Химках состоится праздничный концерт ко Дню защитника Отечества

сегодня в 17:15

В преддверии Дня защитника Отечества в Доме культуры микрорайона Фирсановка проведут концертную программу. С патриотическими песнями и танцевальными номерами на сцене выступят творческие коллективы Химок, сообщает пресс-служба администрации округа.

Артисты порадуют зрителей яркими выступлениями. В программе: вокальные номера, танцевальные постановки и многое другое. Выступления творческих коллективов дополнят тематические костюмы.

Стать зрителем концертной программы сможет каждый. Праздник проведут в Доме культуры 21 февраля в 17:00 по адресу: микрорайон Фирсановка, улица Речная, дом 20. Возрастные ограничения: 0+.

В Химках уделяют особое внимание традиционным и семейным праздникам. Для жителей и гостей округа регулярно проводят концерты, праздничные программы, познавательные викторины, лекции и другие активности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.