В Химках состоится литературный вечер о наследии Бориса Полевого

В Химках в картинной галерее имени Горшина проведут литературный вечер «Очевидцы эпохи. Писатель и художник». Мероприятие, приуроченное ко дню рождения выдающегося писателя, военного корреспондента и журналиста Бориса Николаевича Полевого, пройдет в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений», сообщает пресс-служба администрации округа.

«Гости галереи смогут узнать о судьбе и творческом пути автора, чье имя неразрывно связано с подвигами советских людей в годы Великой Отечественной войны. Работы Бориса Николаевича — наглядное свидетельство того, как литература и изобразительное искусство вместе создают яркие, эмоциональные образы прошлого», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

В рамках встречи химчанам расскажут о жизни Бориса Полевого. Будучи военным корреспондентом, он прошел фронтовыми дорогами, видел ужасы войны своими глазами и передавал их в своих произведениях. Образы Бориса Николаевича стали символом несгибаемой воли, патриотизма и веры в победу.

«В современном мире крайне важно сохранять память о героях прошлого и передавать ее новым поколениям. Арт-гостиная станет не только данью памяти Борису Полевому, но и важной частью патриотического движения. Участники смогут прикоснуться к истории, осознать силу слова и искусства в формировании национального самосознания», — поделился муниципальный депутат Николай Томашов.

Литературная встреча станет частью масштабной патриотической программы, которая уже несколько месяцев реализуется в Химках. Муниципальный депутат Валентин Герасимов напомнил, что цель программы — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.

Патриотическое мероприятие в картинной галерее имени Горшина пройдет 17 марта в 16:00 по адресу: улица Московская, дом № 15.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.