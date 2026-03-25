В Химках провели вечер памяти Леонида Утесова в ДК «Фирсановка»

Творческий вечер ко дню рождения певца Леонида Утесова прошел 22 марта в Доме культуры «Фирсановка» в Химках. Жители округа обсудили вклад артиста в Великую Победу и роль культуры в воспитании патриотизма, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инициатором встречи выступила лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева. Она напомнила зрителям малоизвестный факт из биографии артиста.

«Когда началась война, Утесову было 46 лет. Возраст не подлежал мобилизации. Но он считал себя призванным до последнего дня. Его оркестр дал сотни концертов на передовой и в тылу. А еще коллектив артиста перевел средства в Фонд обороны. На них построили два истребителя», — подчеркнула Олеся Климачева.

Гостям также рассказали о творческом пути певца, уделив особое внимание его концертной деятельности в годы войны. Оркестр Утесова выступал на бронепоездах, аэродромах и в освобожденных городах, не прекращая гастролей.

В концертной программе приняли участие профессиональные коллективы и юные жители округа. Они исполнили патриотические композиции, в том числе песни из репертуара Леонида Утесова.

Муниципальный депутат фракции «Единая Россия» Руслан Шаипов отметил, что инициатива направлена на передачу исторической памяти молодежи и укрепление связи между поколениями через общие ценности и совместное творчество.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.