В Химках провели лекцию об основоположнике отечественной ПВО

Школьникам, их родителям и педагогам рассказали о его деятельности в годы Холодной войны и огромном вкладе в развитие современных ПВО.

«Наш герой сыграл важнейшую роль в формировании системы ПВО, которая стала неотъемлемой частью обороноспособности Советского Союза и современной России. Благодаря усилиям Байдукова и его соратников, в нашей стране была создана мощная система защиты воздушного пространства», — рассказала депутат Ирина Спирина.

Учитель истории Вадим Тузлуков прочитал лекцию о об основоположнике отечественной ПВО. Ученик 4 класса школы, вместе с родителями представил диораму с памятником танку Т-34, которую он сделал вместе со своей семьей. А почётный гость мероприятия — ветеран боевых действий Александр Грошев — в своей речи подчеркнул, насколько важна поддержка бойцов, находящихся сейчас на передовой.

«Сегодня, когда наша страна сталкивается с внешними вызовами, особенно важно укреплять эти ценности, передавая молодым поколениям дух ответственности, мужества и любви к отечеству. Поэтому память о героях, таких как Георгий Байдуков, — это не только история, но и основа гражданского самосознания», — отметила депутат Наталья Каныгина.

Открытый урок, посвящённый Георгию Байдукову, стал частью масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений», которая реализуется в Химках. Депутат Николай Томашов напомнил, что в рамках неё ежедневно проводятся разнообразные мероприятия: мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные события, встречи с участниками СВО и ветеранами, выставки и экскурсии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.