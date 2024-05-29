В Химках провели детский благотворительный музыкальный фестиваль «Нотка доброты»

В мероприятии приняли участие лучшие коллективы школы, солисты и ансамбли народного отделения. Главная цель фестиваля — сбор средств для лечения тяжелобольных детей и закупки необходимого медицинского оборудования. Фестиваль проводят в микрорайоне Левобережный уже в восьмой раз.

«Это праздник звука и творчества, где юные музыканты становятся настоящими волшебниками, дарящими надежду и радость детям с ограниченными возможностями здоровья. Концерт „Нотка доброты“ является не только захватывающим музыкальным событием, но и доказательством того, что в мире, полном сострадания, каждый маленький жест может изменить чью-то жизнь к лучшему», — рассказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Проект «Нотка доброты» направлен на сбор средств для закупки необходимого для детей медицинского оборудования.

«Благодаря средствам, собранным в рамках прошлых фестивалей, многие подопечные фонда „Плюс Помощь детям“ смогли пройти необходимую реабилитацию и получить специальные устройства для свободного передвижения. Все желающие поддержать деятельность фонда и оказать помощь ребятам, нуждающимся в специализированном уходе и средствах реабилитации, могли прямо во время концерта сделать пожертвование и принять участие в лотерее», — поделилась депутат Совета депутатов Ирина Спирина.

Как отметили депутаты, ДШИ им. А. Н. Верстовского становится для многих молодых людей настоящим творческим домом, где они могут раскрыть свой потенциал и стать профессиональными музыкантами. Школа активно участвует в развитии творческого образования в Химках и реализации программы губернатора Андрея Воробьева «Культура Подмосковья».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.