В Химках проведут праздник народных традиций ко Дню России

В Московском государственном институте культуры в Химках проведут музыкально-театральную программу «Былина о земле русской» — яркий праздник русской души, культуры и традиций. Гостей ждут народные песни и танцы, акробатические номера, ярмарка мастеров народного искусства и многое другое. Мероприятие проведут в преддверии Дня России, сообщает пресс-служба администрации округа.

С творческими представлениями для зрителей выступят студенты и преподаватели института. На сцене представят музыкальные и танцевальные номера, фольклорные шоу. Гости примут участие в хороводах, народных играх, а также творческих мастер-классах по изготовлению народной игрушки и открыток.

Кроме того, участники творческой встречи станут свидетелями живого исполнения народных песен под аккомпанемент оркестра русских народных инструментов имени Николая Будашкина. Для гостей также подготовят тематическую фотозону и вкусные угощения.

Стать участником яркого народного праздника и познакомиться с народными традициями может каждый. Мероприятие проведут в институте культуры 9 июня в 17:00 по адресу: улица Библиотечная, дом 7. Вход — свободный. Возрастные ограничения 0+.

МГИК регулярно становится площадкой для проведения творческих фестивалей и конкурсов. Сейчас в институте культуры обучается более пяти тысяч студентов, а в профессорско-преподавательский состав входят более 200 докторов и кандидатов наук.

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