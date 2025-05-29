В Химках проведут молодежный хоровой фестиваль

В Химках на территории храма Богоявления Господня проведут молодёжный хоровой фестиваль, сообщили в пресс-службе округа.

Жители и гости города смогут услышать музыкальную программу с духовными песнопениями, а также песни военных лет.

На мероприятии выступят молодёжные творческие коллективы Сергиево-Посадской епархии. В их исполнении прозвучат классические церковные произведения, а также композиции, посвящённые Великой Отечественной войне. Также желающие смогут посетить Божественную Литургию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.