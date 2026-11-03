В Химках проведут концерты и фестивали ко Дню народного единства

День народного единства в Химках отметят 3 и 4 ноября концертами, фестивалями, выставками и мастер-классами. Главной площадкой станет парк имени Л. Н. Толстого, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

4 ноября в 12:00 в парке имени Л. Н. Толстого начнется программа «Россия. Родина. Единство». На разных площадках одновременно пройдут музыкальный интерактив «Ярмарка», миниатюра «Минин и Пожарский», историческая реконструкция «Эпоха XVII века», концерты и фестиваль национальных кухонь народов России. Также запланированы мастер-классы, детские программы и интерактивные локации народов России.

В парке имени А. Величко концертно-развлекательная программа продлится с 12:00 до 18:00. В 15:00 ДК «Фирсановка» на улице Речной, 20 представит концерт «Мы единое целое». В 19:00 в МБУК «ЦИКД и СД» в деревне Брехово, на улице Зеленой, 22 пройдет интерактивная концертная программа «Сила России в единстве народа».

3 ноября с 11:00 до 18:00 выставочный комплекс «Артишок» в парке имени Л. Н. Толстого примет фестиваль «Диалог культур». В 16:00 в ДК «Контакт» на улице Молодежной, 20 состоится «Хоровод дружбы». В это же время в Химкинской картинной галерее имени С. Н. Горшина на улице Московской, 15 пройдет выставка одной картины «Минин и Пожарский. Салют на Красной площади».

В 18:00 в ДК «Лунево» по адресу: поселок Лунево, 20 состоится концерт «Мы вместе». Одновременно в Центральной детской школе искусств на улице Чапаева, 6 начнется концерт «В ритме единства: танцы народов нашей страны».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям. «В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.