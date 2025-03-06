В Химках прошел праздничный концерт в честь 8 марта

В Химках в многофункциональном социальном комплексе «Восход» провели концерт, посвященный международному женскому дню. Участие приняли активные жители Химок, представители общественной организации «Союз пенсионеров Подмосковья» и члены клуба «Активное Долголетие», сообщает пресс-служба администрации округа.

«Дорогие дамы, в этот замечательный весенний день от всей души поздравляю вас с наступающим праздником. Желаю любви, тепла и радости! Пусть вас окружает внимание и забота!» — поделился лидер движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Для зрителей выступили творческий ансамбль «Родные напевы» и хор «Сударушки». Артисты представили музыкальные номера и поздравили женщин с наступающим весенним праздником.

«Участницы союза пенсионеров вносят значительный вклад в общественную жизнь города. Для меня было честью наградить благодарственными письмами ветеранов движения и его активных членов за их гражданскую позицию, содействие и помощь участникам СВО. Спасибо вам за вашу энергию, труд и доброе сердце!» — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Кроме того, участники мероприятия организовали выставку рукоделья, во время которой каждый желающий мог принять участие в беспроигрышной лотерее и получить приятный подарок.

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