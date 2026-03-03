В Химках прошел областной конкурс вокалистов «Вместе с нами»

Более 130 юных исполнителей из школ искусств Подмосковья выступили 2 марта в Центральной детской школе искусств Химок на областном конкурсе эстрадного пения «Вместе с нами», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сцена Центральной детской школы искусств стала площадкой для одного из крупнейших вокальных состязаний региона. В конкурсе приняли участие свыше 130 солистов и ансамблей из детских музыкальных школ и школ искусств Подмосковья. Старт мероприятию дала директор ЦДШИ, муниципальный депутат Инна Монастырская.

«Вокалисты приняли участие в конкурсной программе в самых разных форматах: как сольно, так и в составе ансамблей. Хочется выразить благодарность всем участникам и их преподавателям за талант, трудолюбие и вдохновение. Уровень исполнения в этом году был невероятно высоким, и мы гордимся тем, что наша школа является площадкой для проведения этого масштабного мероприятия», — отметила Инна Монастырская.

Конкурс ведет историю с 2012 года, когда он проходил как межзональный смотр. Уже в 2013 году министерство культуры Московской области присвоило ему статус областного. За это время в проекте участвовали воспитанники более 40 учреждений дополнительного образования региона. Сегодня конкурс считается профессиональной площадкой для творческого старта детей и молодежи.

«Коллектив ЦДШИ держит высокую планку. Доступ к качественному образованию под руководством опытных преподавателей способствует формированию нового поколения артистов», — прокомментировал лидер движения общественной поддержки Николай Томашов.

Развитие творческого потенциала молодежи остается одним из приоритетов региональной политики. В рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Культура Подмосковья» в Химках регулярно проходят выставки, конкурсы и концерты с участием коллективов школы искусств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.