В Химках прошел концерт музыкальных хитов в ЦДШИ

Юные музыканты исполнили джазовые стандарты и популярные эстрадные композиции XX века. Зрители услышали знакомые мелодии в современном звучании синтезатора. По словам организаторов, электронные инструменты позволяют воссоздавать оркестровую палитру и требуют от исполнителя не только техники, но и навыков аранжировки и импровизации.

«Наши ученики продемонстрировали невероятные возможности современных инструментов на примерах лучших музыкальных образцов эстрадной и джазовой музыки XX века. Синтезатор сегодня — это целая палитра звуков, позволяющая воссоздать звучание целого оркестра», — отметила Инна Монастырская.

Она добавила, что работа с такими инструментами помогает развивать чувство ритма, стиля и артистизм.

Муниципальный депутат Наталья Каныгина подчеркнула, что школа остается одним из флагманов творческого образования в Подмосковье и активно развивает современные направления. Депутат Ирина Спирина напомнила о начале приемной кампании: документы принимают с 15 апреля по 15 июня. Подробная информация размещена на официальном сайте учреждения: https://dshi.info/gotoschool/.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.