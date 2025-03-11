В Химках прошел концерт арт-проекта «Здесь все поет»

В выставочном комплексе «Артишок» в Химках провели концерт арт-проекта «Здесь все поет». Воспитанники и преподаватели Центральной детской школы искусств вместе с гостями встречали весну музыкальной программой «Весна идет — Весне дорогу!». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Концерты нашего абонемента уже стали доброй традицией, а «Артишок» неизменно радушно принимает выступления проекта. Для нас «Здесь все поет» — это не просто серия концертов, а настоящая музыкальная миссия», — отметила директор ЦДШИ, муниципальный депутат Инна Монастырская.

В рамках концерта преподаватели ЦДШИ и приглашенные солисты представили вниманию публики классическую программу из произведений великих композиторов: Антонио Вивальди, Фридерика Шопена, Иоганна Штрауса, Эдварда Элгара, Фрица Крейслера, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова и других. Завершился произведением из кинофильма «Весна» 1947 года.

«Развитие культурной среды в Химках никогда не останавливается. Мы с коллегами из других школ искусств и культурных центров постоянно экспериментируем с созданием новых форматов выступлений. Эту работу мы проводим вместе с химкинскими музеями, театрами и библиотеками», — поделилась Инна Монастырская.

Муниципальный депутат Николай Томашов напомнил, что в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Культура Подмосковья» в «Артишоке» регулярно проходят художественные выставки, выставки исторической и современной фотографии, научные и литературные экспозиции.

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