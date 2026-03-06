В Химках прошел кинопоказ к 51-летию фильма о медиках

Открытый кинопоказ фильма «На всю оставшуюся жизнь» прошел 5 марта в городской библиотеке № 3 в Химках. Мероприятие приурочили к 51-й годовщине премьеры картины о подвиге медиков в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участникам рассказали об истории создания фильма и интересных фактах со съемок, а также показали фрагменты киноленты. Картина считается одной из самых пронзительных работ о самоотверженности военных медиков.

«Такие кинопоказы помогают не просто вспомнить важные страницы истории, но и почувствовать атмосферу того времени. Через судьбы героев фильма зрители видят, какой ценой давалась Победа и какой огромный вклад внесли медики. Особенно важно, что подобные встречи объединяют разные поколения», — подчеркнула лидер движения общественной поддержки Алина Шалимова.

«Наша задача — сохранять историческую память и передавать ее молодому поколению. Через такие события мы говорим о героизме, взаимопомощи и ответственности за страну. Формат кинопоказов позволяет сделать разговор об истории более живым и понятным для людей», — отметила депутат Галина Болотова.

Лидер движения общественной поддержки Ольга Игнатьева добавила, что такие кинопоказы в Химках продолжатся. По ее словам, они становятся не только культурным событием, но и площадкой для укрепления патриотических ценностей и объединения жителей округа.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.