В Химках пройдут праздничные мероприятия в честь международного женского дня

В Химках запланирована насыщенная программа к международному женскому дню. Жителей и гостей города ждут концерты, спортивные соревнования и познавательные встречи. Праздничные мероприятия пройдут во всех микрорайонах округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Музыкальная программа подарит зрителям весеннее настроение и незабываемые эмоции. В Доме культуры «Лунево» 6 марта проведут концерт местных вокальных коллективов и инструментальных ансамблей. Начало в 17:00.

В Центральной городской библиотеке 6 марта в 18:00 состоится музыкальный вечер «Прекрасной девушки портрет». В программе — романтические композиции и стихотворные поздравления.

Дом культуры «Контакт» приглашает на праздничный концерт, наполненный теплыми пожеланиями, вокальными и танцевальными номерами. А в Доме культуры «Брехово» пройдет концерт, посвященный женщинам и их вдохновляющей роли в обществе. Мероприятия проведут 7 марта в 18:00.

Познавательные мероприятия пройдут в библиотеках города. 6 марта в 12:30 Центральная детская библиотека приглашает на интерактивное мероприятие «Книжный букет», где дети смогут познакомиться с произведениями о великих женщинах.

Спортивные соревнования порадуют любителей активного отдыха. 6 и 7 марта в 10:00 в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» пройдет первенство по современному пятиборью.

Праздничные программы пройдут и в зонах отдыха города. 8 марта в парках Толстого, «Дубки» и Величко развернутся развлекательные мероприятия, мастер-классы и концерты. Начало в 12:00. Кульминацией станет концерт «Предчувствие любви» с участием талантливых исполнителей округа в выставочном комплексе «Артишок». Начнется представление в 15:00.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.



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