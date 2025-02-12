В Химках пройдет цикл патриотических мероприятий на предстоящей неделе

На следующей неделе в Химках проведут цикл мероприятий «Во имя Отечества: Родина, подвиг, история». Гостей выставочного комплекса «Артишок» ждут кинопоказы, викторины и тематическая выставка, сообщает пресс-служба администрации округа.

В центральном зале комплекса на большом экране для гостей проведут кинопоказ советского фильма «Летят журавли». Зрители увидят трагическую историю двух влюбленных, которых разлучила война. Легендарный фильм получил высшую награду Каннского фестиваля. Кинокартину покажут 17 февраля в 12:00.

Также посетители смогут посмотреть фильм о героическом подвиге русских солдат «Брестская крепость». В одно из первых сражений Великой Отечественной войны русская армия проявила героизм и готовность защищать Родину любой ценой. Стать участником кинопоказа может каждый желающий — встречу проведут 19 февраля в 12:00.

Для юных посетителей комплекса проведут увлекательную викторину. Участникам предстоит объединиться в команды и общими усилиями ответить на вопросы ведущего о военной истории нашей страны. Победителей викторины ждет награждение. Школьники смогут принять участие в мероприятии 20 февраля в 12:00.

Кроме того, в выставочном комплексе организуют тематическую выставку «Мы этой памяти верны». В экспозиции представят ценные экспонаты Великой Отечественной войны, раритетные документы, а также трофеи специальной военной операции. Для посетителей проведут экскурсию с элементами викторины. Выставку откроют 21 февраля в 12:00.

Принять участие в увлекательных и познавательных мероприятиях сможет каждый желающий. Активности проведут в выставочном комплексе «Артишок» по адресу: Ленинский проспект, 2А. Возрастные ограничения: 0+.

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