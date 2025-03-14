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В эту субботу в Химках пройдет спортивный праздник «Твори добро». Развлекательное мероприятие для всей семьи состоится в парке Толстого, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для гостей подготовят 5 тематических станций с интересными заданиями. Каждая станция позволит участникам проявить себя и продемонстрировать разнообразные навыки.

За успешное прохождение испытания команда будет получать наклейки, которые можно будет обменять на подарки в конце праздника. Для маленьких химчан спортивные состязания станут отличной возможностью познакомиться с новыми друзьями и весело провести время с семьей.

Мероприятие проведут 15 марта в 12:00, вход свободный.

В парках Химок регулярно проводят спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Жители и гости округа принимают участие в творческих мастер-классах, конкурсах, викторинах и командных соревнованиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.