В Химках представили ледовое шоу «Щелкунчик» от Татьяны Навки и Петра Чернышева

На главной ледовой площадке городского округа Химки — Театральном катке ожила знаменитая сказка Гофмана «Щелкунчик» под художественным руководством звезд фигурного катания Татьяны Навки и Петра Чернышева, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Гостей ждала настоящая сказка, погружение в волшебную атмосферу: виртуозные выступления фигуристов, фантастические декорации, музыка Петра Чайковского.

«Именитые фигуристы, режиссеры-постановщики подарили химчанам настоящее новогоднее чудо! Это хорошее завершение праздничных выходных. Сотни химчан и гостей города посетили сегодня каток, чтобы насладиться атмосферой и яркими выступлениями», — сказала глава городского округа Химки Елена Землякова.

Изящные танцы и захватывающий сюжет подарили зрителям яркие эмоции. Несмотря на непогоду, насладиться волшебной историей Гофмана на льду приходили целыми семьями. Дети с интересом следили за приключениями Щелкунчика, а взрослые на мгновение вернулись в детство. Для удобства зрителей была организована и онлайн-трансляция. Все желающие могут посмотреть спектакль по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

