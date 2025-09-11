Уже в эти выходные в Химках отметят День города, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

К празднику для гостей и жителей округа подготовили патриотические мероприятия программы «Успех V единстве поколений», тематические выставки, концертные программы, спортивные состязания, награждение трудовых, спортивных династий и многое другое.

Центральной площадкой станет парк Толстого. Здесь организуют зоны творческих мастер-классов, фестивали урожая и уличного искусства, проведут акцию «Письмо солдату», а также спортивные состязания и другие активности. Финалом дня станет праздничный концерт при участии артистов и творческих коллективов.

Музыкальные программы проведут в сквере Марии Рубцовой, Домах культуры «Контакт» и «Фирсановка», а также в Центре информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности в деревне Брехово.

Важной частью праздника традиционно станут спортивные состязания. В городе состоятся кубок женских любительских команд «ДаМы в спорте», турниры по футболу «Из поколение в поколение», фестиваль ГТО, мастер-класс по боксу олимпийского чемпиона Александра Лебзяка и ветеранов спорта и другие активности.

Ко Дню города для химчан подготовили тематические выставки. Гости выставочного комплекса «Артишок» смогут увидеть экспозиции, повествующие об успехах города в прошлом и в настоящем. Это выставки: «Город мой — Химки!», «Типичные Химки. Город Победителей». Также здесь можно увидеть еще одну трогательную фотовыставку портретов семей участников СВО «Семья Героя». В галерее имени Горшина зрители смогут посмотреть уникальную экспозицию из собрания Третьяковской галереи, а в школе № 8 познакомиться с историческими экспонатами школьных музеев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.