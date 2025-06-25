В Химках открыли выставку авторских работ художников клуба  «Активное долголетие»

В Химках открыли выставку художественного искусства «Путь к мастерству». В экспозицию вошли авторские произведения участников клуба «Активное долголетие», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Художники-любители старшего поколения представили 16 картин, на которых отразили красоту русской природы.

«Мы надеемся, что этой выставкой сможем привлечь в художественную мастерскую химчан серебряного возраста. Ведь, понимать искусство — самая большая ценность, которой обладает человек», — отметила художница, участница клуба «Активное долголетие» Марина Троицкая.

Выставку организовали при поддержке Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Химкинский». Авторы работ доказали, что воплощать мечты и раскрывать свои таланты никогда не поздно.

«Участники проекта „Активное долголетие“ находят здесь единомышленников, а также обмениваются опытом с коллегами-мастерами. Занятия живописью проводят профессиональные художники, которые учат работать со светом, тенью, композицией и пропорциями», — прокомментировала заведующая отделением активного долголетия Социального центра «Химкинский» Ольга Шляхтина.

Познакомиться с творчеством химчан может любой желающий до 31 июля в клубе «Активное долголетие» по адресу: улица Кирова, строение 24. Вход свободный.

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