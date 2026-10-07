В Химках открыли прием заявок на конкурс чтецов «Я ГОВОРЮ…»

Гала-финал конкурса «Я ГОВОРЮ…» пройдет 18 декабря в выставочном комплексе «Артишок» в Химках. На сцену выйдут лучшие чтецы. В прошлом сезоне конкурс объединил более 200 участников — от трехлетних детей до взрослых.

Участники могут выбрать три тематических направления: «Слова о Родине», «Слова о Подвигах» и «Слова о Любви». Заявиться можно сразу в несколько направлений, но в каждом допускается только одно произведение.

Конкурс пройдет в трех возрастных категориях: «Молодые дарования» (3–7 лет), «Юные таланты» (8–17 лет) и «Творческие виртуозы» (18 лет и старше).

Выступления оценит профессиональное жюри из деятелей театрального искусства и культуры Химок. Избранные финалисты получат звания лауреатов и дипломантов, а также призы от партнеров конкурса.

Для участия необходимо до 1 ноября 2026 года отправить на khimki-mk@mail.ru анкету-заявку, согласие на обработку персональных данных и видеоролик с выступлением продолжительностью до пяти минут в формате .mp4. Положение о конкурсе и анкеты для заполнения доступны по ссылке.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.