В Химках открыли постоянную выставку «Дети Героев»

Фотовыставка «Дети Героев» начала работу 20 марта в социальном комплексе «Восход» в Химках. Экспозиция стала новым направлением проекта «Семья Героя» и объединила портреты семей участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На снимках представлены близкие погибших защитников с портретами героев в руках. Особое внимание уделено детям — их сфотографировали отдельно и вместе с матерями. Работы передают силу духа, любовь и веру семей, переживших утрату.

Выставку подготовил комитет семей воинов Отечества Московской области. В открытии также приняли участие представители химкинского отделения ветеранов СВО. Сейчас в экспозиции — более 20 портретов из шести городов Подмосковья. Посетить ее можно по адресу: улица Ленинградская, дом 18а, в часы работы комплекса «Восход». Возрастное ограничение — 0+.

«Проект "Дети Героев" глубоко трогает своей искренностью и правдой. Через судьбы детей и семей мы видим, какой ценой дается мир и безопасность нашей страны. Подобные экспозиции формируют уважительное отношение к подвигу и воспитывают чувство ответственности у подрастающего поколения», — отметила директор школы № 8, лидер движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Проект «Семья Героя» реализуется в Химках второй год. Как сообщила руководитель местного штаба комитета Евгения Евсеева, ранее экспозиция включала портреты семей погибших участников спецоперации, а теперь дополнена разделом «Дети Героев» и будет работать в «Восходе» на постоянной основе.

«Эти фотографии говорят о главном — о силе семьи, преемственности поколений и духовной стойкости. Мы обязаны поддерживать такие инициативы, чтобы память о героях жила в сердцах людей», — сказал лидер движения общественной поддержки Николай Томашов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.