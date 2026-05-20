В Химках открылась выставка проекта «всеАРТ СТАРТ»

Выставка «всеАРТ: СТАРТ» начала работу в арт-галерее «МОСТ» в Химках. Первый проект независимой арт-группы объединил работы в направлениях абстракционизма, символизма, стрит-арта, видео-арта и фотографии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экспозиция стала итогом полугодовой работы коллектива. Авторы представили результаты совместного творчества и показали, как преодолевают стереотип о «художнике-одиночке», выстраивая единую художественную систему.

Выставка размещена в двух залах. Посетители могут увидеть картины и арт-объекты, фотохронику и артефакты творческого процесса. В проекте участвуют Каа Фадеева (КА.ФА), Роман «МИРАЖ» Соколов, фотограф Сергей Панков, художник TOMATS и основатель платформы «всеАРТ» Александр Перфилов, который выступил также куратором, дизайнером и видеооператором.

«„всеАРТ: СТАРТ“ — это выпускной, к которому мы шли полгода. Всякое бывало, мы не только художники, но и живые люди. Крутые работы, серьезный опыт и личный рост с экспериментами. Ждем вас вдохновиться и приятно провести время!» — прокомментировала художник Каа Фадеева.

Экспозиция открыта до 31 мая со вторника по воскресенье с 14:00 до 20:00 по адресу: ул. Лавочкина, д. 13, к. 1. Летом выставка продолжит работу в течение всего сезона. Возрастное ограничение — 0+.

