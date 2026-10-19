В Химках откроют выставку об освоении Арктики и Антарктики

Выставка «К полюсам Земли» откроется 20 октября в 16:00 в Химкинской картинной галерее имени С. Н. Горшина. Экспозиция познакомит посетителей с историей полярных экспедиций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставка охватит историю освоения Арктики и Антарктики — от первых попыток проникнуть в неизведанные широты до масштабных научных проектов XX века. Художественные работы передают красоту и суровый характер полярных земель, показывают подготовку маршрутов, жизнь на станциях и борьбу полярников со стихией.

Торжественное открытие пройдет 20 октября в 16:00 по адресу: Химки, ул. Московская, 15. Вход на открытие свободный. Выставка будет работать до 29 ноября. Возрастная маркировка — 0+.

Галерея открыта по понедельникам, средам и субботам с 10:00 до 18:00, по четвергам — с 10:00 до 20:00, по пятницам — с 10:00 до 17:00. Воскресенье и государственные праздники — выходные дни.

Галерея была основана благодаря дару Сергея Николаевича Горшина. При поддержке дарителей ее коллекция за годы работы превысила 15 тысяч предметов. Галерея участвует в культурных программах региона, популяризирует отечественное искусство и отмечена наградой «Хорошее место» в сервисе «Яндекс Карты».

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