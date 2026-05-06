В Химках 5 мая показали иммерсивную постановку о войне

Постановка основана на реальных событиях и документальных свидетельствах. Актеры выступали в форме военных лет, использовались звуки войны и подлинные предметы быта, что создало эффект полного присутствия.

«Сегодня мы увидели не просто спектакль, а настоящее погружение в историю. Мы на мгновение стали частью происходящего. Ребята проживают события вместе с актерами. Это очень сильный и честный формат», — отметила Надежда Смирнова.

Школьники не только наблюдали за действием, но и участвовали в диалогах, отвечали на вопросы и помогали персонажам. После завершения показа организаторы провели обсуждение, во время которого учащиеся поделились впечатлениями. По их словам, такой формат помогает глубже понять исторический контекст и лучше усвоить материал.

Депутат Химок Артур Каримов подчеркнул, что подобные мероприятия используют в округе для патриотического воспитания и сохранения исторической памяти.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.