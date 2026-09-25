В Химках 28 сентября выступят три детских танцевальных ансамбля

Концерт «Хоровод уникальных традиций» пройдет 28 сентября в 18:00 в Центральной детской школе искусств Химок. Три детских ансамбля исполнят танцы народов России и зарубежных стран, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Концерт «Хоровод уникальных традиций» пройдет 28 сентября в 18:00 в Центральной детской школе искусств по адресу: Химки, улица Чапаева, дом 6. Вход свободный.

На сцену выйдут ансамбли хореографического отделения «Росток», «Улыбка» и «Юность». Все три носят звание «Образцовый детский коллектив Московской области». Коллективами руководят Надежда Казарина, Лариса Голенкова и заслуженный работник культуры Московской области Лилия Егжова соответственно. В программе — танцы народов России и зарубежных стран в сопровождении этнической музыки.

«Мы готовим программу, которая покажет все многообразие талантов наших воспитанников», — рассказала директор школы, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Концерт пройдет в рамках проекта «Мир и Согласие». Муниципальный депутат Ирина Спирина отметила значение таких мероприятий для творческого развития детей.

«Танцевальные праздники развивают способности детей и помогают формировать чувство общности и содружества среди жителей», — подчеркнула Ирина Спирина.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.