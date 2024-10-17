В Химках 19 октября состоится спектакль «Пять вечеров»
Фото - © Химкинский драматический театр "Наш дом"
19 октября Химкинский драматический театр «Наш дом» покажет спектакль «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Пьеса, уже успевшая стать классикой, в постановке Сергея Постного лишена романтизации и показывает жизнь послевоенного Ленинграда такой, какая она была, не богатой, наполненной трудностями. Двое уже немолодых людей встречаются после семнадцати лет разлуки и потрясений войны и понимают, что прежняя любовь все еще жива, их по-прежнему тянет друг к другу. Они снова обретают счастье, ощущение которого буквально пронизывает спектакль.
Режиссер-постановщик Сергей Постный, художник-постановщик Ирина Уколова, хореограф-постановщик Артур Ощепков. В ролях: Андрей Крыченков, Елена Криволуцкая, Наталья Кравцова (Каграманян), Алёна Карпова, Евгений Кравченко и другие.
Начало спектакля в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте.
Место проведения: Московская область, г. Химки, ул. Калинина, д. 2 (Большая сцена театра «Наш дом»). Телефон для справок: +7 (915) 364-88-90.
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