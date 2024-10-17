В Химках 19 октября состоится спектакль «Пять вечеров»

Пьеса, уже успевшая стать классикой, в постановке Сергея Постного лишена романтизации и показывает жизнь послевоенного Ленинграда такой, какая она была, не богатой, наполненной трудностями. Двое уже немолодых людей встречаются после семнадцати лет разлуки и потрясений войны и понимают, что прежняя любовь все еще жива, их по-прежнему тянет друг к другу. Они снова обретают счастье, ощущение которого буквально пронизывает спектакль.

Режиссер-постановщик Сергей Постный, художник-постановщик Ирина Уколова, хореограф-постановщик Артур Ощепков. В ролях: Андрей Крыченков, Елена Криволуцкая, Наталья Кравцова (Каграманян), Алёна Карпова, Евгений Кравченко и другие.

Начало спектакля в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте.

Место проведения: Московская область, г. Химки, ул. Калинина, д. 2 (Большая сцена театра «Наш дом»). Телефон для справок: +7 (915) 364-88-90.

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