В Химках 19 марта откроется выставка «Воздух Крыма»

Выставка «Воздух Крыма», приуроченная к годовщине воссоединения полуострова с Россией, откроется 19 марта в Химкинской картинной галерее имени С.Н. Горшина. В экспозиции представят более 20 работ русских художников, вдохновленных природой Крыма, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Камерная выставка посвящена крымской природе как источнику вдохновения русских живописцев. В залах галереи покажут произведения Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Максимилиана Волошина, Зинаиды Серебряковой и других мастеров, которые жили или работали на полуострове.

Особенностью проекта станут пояснительные тексты к каждому полотну. Они раскрывают связь художников с Крымом и объясняют, какую роль регион сыграл в их судьбе и творчестве. Посетители смогут узнать, как уникальный свет, воздух и пейзажи полуострова повлияли на художественный стиль авторов.

Отдельное место в экспозиции займут работы Виктора Батурина — живописца XIX века, сегодня почти забытого широкой публикой. Впервые будут представлены четыре его картины из частного собрания художника-коллекционера Сергея Скачкова.

Торжественное открытие состоится 18 марта. Почетными гостями станут глава городского округа Химки Инна Федотова и Сергей Скачков. Выставка будет работать по 30 июня. Возрастное ограничение — 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.