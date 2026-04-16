В Химках 19 апреля пройдет областной фестиваль хоров

Московский областной фестиваль-конкурс хоровой музыки имени Г. А. Струве «Встреча друзей» состоится 19 апреля в 10:00 в учебно-творческом центре МГИК в Химках. На сцене выступят детские академические хоры и вокальные ансамбли региона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль пройдет в микрорайоне Левобережный по адресу: улица Библиотечная, дом 9. Для зрителей подготовили выступления лучших юных хоровых коллективов Московской области. Все номера прозвучат вживую, без использования фонограмм. Вход на мероприятие свободный.

Фестиваль-конкурс служит площадкой для обмена опытом между коллективами и педагогами, а также дает возможность молодым исполнителям заявить о себе и продемонстрировать мастерство.

Проект учрежден министерством культуры Московской области в 2012 году. Он проводится один раз в два года среди учащихся учреждений дополнительного образования региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.