В Гжельском университете стартовал XIV керамический фестиваль

Мероприятие, проводимое на базе Гжельского государственного университета, собрало керамистов из разных регионов России и 20 зарубежных стран. Международный фестиваль «Художественная керамика» проходит с 2009 года. За это время в нем приняли участие более 2500 художников и 6000 студентов из России и зарубежных стран.

Фестиваль объединяет керамистов, работающих в различных техниках, материалах, стилях и жанрах. Мероприятие является важным фактором развития непрерывного художественно-промышленного образования в регионе.

В программу нынешнего фестиваля вошли выставки, конкурсы, мастер-классы, круглые столы и посещение керамических производств. Выставка-конкурс работ творческих коллективов и индивидуальных участников будет проводиться в категориях «Профессионал», «Студент вуза», «Студент колледжа». Номинации включают традиционную керамику, декоративную пластику, дизайн в керамике.

Фестиваль продлится три дня. Организаторы отмечают инновационный характер мероприятия и его значимость для развития керамического искусства в регионе.

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