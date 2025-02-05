В городском парке культуры и отдыха Чехова запланирована насыщенная программа

Городской парк культуры и отдыха города Чехова приглашает жителей и гостей города на еженедельные мероприятия для посетителей всех возрастов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Неделя в парке начнётся со спортивного часа в понедельник, 3 февраля, и продолжится утренней зарядкой в среду, 4 февраля, в 11:00. В четверг, 6 февраля, гостей ждёт развлекательная программа «Игры нашего двора» и викторина «Всезнайки» в 17:00 и 17:30 соответственно.

В выходные пройдут анимационные и познавательные программы:

8 февраля в 10:00 начнётся программа «Спорт для всех», которая включает мастер-класс от двукратного чемпиона России, мастера спорта по боксу Дмитрия Баланова, разминку с мастером спорта международного класса А. П. Пятаевым, семейную зарядку и спортивные эстафеты. В 12:00 и 12:40 пройдут игровая развлекательная программа для детей и викторина «Всезнайки».

9 февраля в 12:30 продолжится программа «Спорт для всех», где гости парка смогут принять участие в шуточных состязаниях, поиграть в подвижные игры и поучаствовать в тематических викторинах.

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