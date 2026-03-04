В Горках Ленинских в Подмосковье пройдет программа к 8 Марта

Праздничная программа к Международному женскому дню пройдет с 7 по 9 марта в музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Подмосковье. Для гостей подготовили экскурсии, интерактивные занятия и концерт, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В течение трех дней посетителям предложат новые экскурсии и тематические программы. Для детей проведут интерактив «Секреты усадебного бала» с рассказом о бальном этикете, танцах и нарядах, а также мастер-класс по созданию бумажных кукол. Программа «Душистое и литературное» познакомит гостей с традицией писем и открыток: участники увидят предметы, связанные с эпистолярным жанром, и напишут собственное послание в стиле чеховских героинь.

Директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд отметил, что к празднику подготовлены четыре новые экскурсии и программы.

«Одна из них „Из купчих в дворянки. Светская дама Зинаида Морозова-Рейнбот“ расскажет о Зинаиде Морозовой — женщине яркой и талантливой, сыгравшей значительную роль в истории усадьбы. Уверен, что для посетительниц эта экскурсия станет новым поводом для вдохновения», — рассказал Сарамуд.

Также в программе — концерт «Музыкальный карнавал» Московской областной филармонии с участием ансамбля баянистов «Русский тембр» и солисток Елизаветы Антоновой и Людмилы Боталовой. Прозвучат обработки классических произведений, танго, народные песни, романсы и сочинения советских композиторов.

В музее крестьянского быта пройдет интерактив «Дочь, мама, бабушка» о роли женщины в семье. Гости узнают об укладе жизни конца XIX — начала XX века и изготовят куклу-оберег «Сорока».

8 марта состоится экскурсия «Ульяновы. История семьи, любви и революции», а также программа «Музыка в семье Ульяновых» в музее «Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле» с музыкальным сопровождением и рассказом о традициях домашнего музицирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.