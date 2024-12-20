В Горках Ленинских открылась выставка, посвященная электрификации РФ

В пятницу в Инженерном корпусе музея-усадьбы «Горки Ленинские» открылась выставка «Первые электростанции ГОЭЛРО». В экспозиции будет представлен единственный сохранившийся в нашей стране двигатель Отто Дейц 1910-х гг., являющийся памятником науки и техники России.Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка расскажет о первых частных электростанциях, строящихся по плану ГОЭЛРО (Государственной комиссии по электрификации России). Посетители узнают, как была создана Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО), и как на VIII съезде Советов В. И. Ленин выдвинул лозунг: «Коммунизм — это есть советская власть плюс электрификация всей страны».

План ГОЭЛРО был рассчитан на 10-15 лет. Он включал программу, которая подразумевала реконструкцию предприятий электроэнергетики, унаследованных от царской России, и строительство новых электростанций.

Первенцами советской энергетики стали Каширская, Шатурская ГРЭС и Волховская ГЭС. Летом 1919 года было начато строительство Каширской ГРЭС, спроектированной под использование бурого подмосковного угля. Иллюстрируют первые годы советской энергетики материалы, представленные Музеем Мосэнерго и энергетики Москвы и Музеем Каширской ГРЭС.

Двигатель немецкой фирмы Otto-Deutz (Отто Дейц) производил электричество из сырой нефти на электростанции усадьбы Горки. В экспозиции также будет показана динамо-машина, предоставленная Политехническим музеем.

Выставка будет работать в Инженерном корпусе усадьбы, где завершился первый этап проекта музеефикации пространства. Долгие годы помещение использовалось для технических и складских целей. Теперь инженерный корпус стал еще одним выставочным пространством музея.

Усадьба Горки, принадлежавшая богатейшей женщине России З. Г. Морозовой-Рейнбот, в начале XX века была оборудована по последнему слову технического прогресса. Тут были электростанция, телефонная станция, водонапорная башня, стартовые механизмы водопровода, гаражи и механические мастерские для обслуживания механики. Именно поэтому ее выбрали в качестве места для восстановления В. И. Ленина после ранения.

Превращение Инженерного корпуса в музейное пространство стало возможно после победы музея-заповедника «Горки Ленинские» в конкурсе «Индустриальный эксперимент» благотворительной программы «Музей без границ» Фонда Потанина. В номинации «Завод-музей» от «Горок Ленинских» представили проект «Первые электростанции ГОЭЛРО».

Выставка организована в партнерстве с Политехническим музеем, Музеем Каширской ГРЭС, Музеем Мосэнерго и энергетики Москвы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.