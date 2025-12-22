В «Горках Ленинских» откроется экспозиция о новогодней елке 1923 года

25 декабря в музее-заповеднике «Горки Ленинские» начнет работу экспозиция «Елка в Горках», посвященная новогоднему вечеру 1923 года, когда Владимир Ленин принимал детей из окрестных деревень, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция «Елка в Горках» расскажет о первом новогоднем празднике для крестьянских детей, который прошел в усадьбе Горки 25 декабря 1923 года. Сотрудники музея впервые восстановили имена гостей того вечера, раскрыли их судьбы и показали, как проходило торжество: какие были развлечения, песни, подарки и как украшали елку.

Директор музея Евгений Сарамуд отметил, что благодаря новым документам удалось установить точную дату события и детали праздника. По воспоминаниям Нины Преображенской, дочери управляющего совхозом, инициатором елки стала Мария Ильинична, которая объясняла детям важность этого обычая. Елку украшали блестящими нитями, лентами, игрушками, а также свечами из-за нехватки электрических гирлянд.

Дети водили хороводы, играли, пели песни и смотрели стереоскопические изображения и кинофильмы на уникальной аппаратуре, сохранившейся в музее. Воспоминания гостей праздника позволяют воссоздать атмосферу того дня и узнать о жизни людей той эпохи.

Экспозиция адресована широкой аудитории, особенно детям, и позволяет сравнить традиции прошлого и настоящего. Посещение уличной выставки свободное. Подробности и билеты доступны на сайте музея.

