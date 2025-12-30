В горах Сочи прошел массовый забег Дедов Морозов

сегодня в 21:59

В Красной Поляне состоялось необычное мероприятие. Отдыхающие нарядились в костюмы главного новогоднего волшебника и пробежали дистанцию, сообщает SHOT .

Сотни Дедов Морозов преодолели дистанцию больше двух километров по заснеженным склонам.

После спортивной части участники устроили праздничное гулянье — пели, танцевали и участвовали в массовом флешмобе. На опубликованных кадрах видно, как Деды Морозы задорно танцевали под хиты Андрея Губина и группы «Дискотека Авария».

«Так вот, новогодний марафон. Толпа Дедов Морозов и Снегурочек», — сказал за кадром автор ролика.

В это же время в прибрежной части Сочи бушевала непогода. Сильнейший шторм повредил городскую набережную.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.