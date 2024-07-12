В Германии вирусится сериал про Меркель, ставшую детективом на пенсии

Европейские кинематографисты сняли комедийный сериал, посвященный жизни и судьбе экс-канцлера Германии Ангелы Меркель после выхода на пенсию. Сюжет сериала вдохновлен детективами Агаты Кристи, сообщает «Царьград».

Кинолента включает в себя сходство с работами Кристи даже в названии, которое звучит как «Мисс Меркель», напоминая о персонаже мисс Джейн Марпл из книги английской писательницы.

В сериале показано, как после ухода с поста канцлера ФРГ Меркель начинает расследовать необычные преступления, чтобы разнообразить свою жизнь на пенсии. Ее помощником становится мопс по имени Гельмут. Лента снята в легком и развлекательном стиле, характерном для телевизионных проектов.

Газета Financial Times отметила, что Меркель в сериале предстает в знакомых ярких пиджаках и с привычной стрижкой «боб». Также в сюжете присутствуют отсылки к событиям ее канцлерского периода.

Новый сериал стал настоящим хитом в Германии и скоро будет показан на итальянском телеканале RAI.