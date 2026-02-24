сегодня в 06:53

В г. о. Лосино-Петровском прошли традиционные масленичные гуляния

В Лосино-Петровском прошли традиционные масленичные гуляния, которые собрали множество жителей и гостей округа, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Праздник развернулся на городских площадях и улицах, где гостей ждали разнообразные развлечения, угощения и выступления артистов.

На центральной площади города были организованы интерактивные программы, старинные русские забавы и конкурсы. Гости могли принять участие в веселых состязаниях, попробовать вкусные блины и насладиться песнями. Кульминацией праздника стало традиционное сожжение чучела, символизирующее прощание с зимой.

В рамках мероприятия были подведены итоги конкурса на лучшее чучело и награждение победителей. Также чествовали авторов самых креативных снеговиков, чьи работы были представлены в социальных сетях.

Масленичные гуляния в Лосино-Петровском оставили яркие впечатления у всех участников и стали настоящим праздником весны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.