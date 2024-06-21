В Электростали завершился «Фестиваль спортивного кино». В рамках проекта были показаны полнометражные документальные кинокартины: «Блокадный футбол», «Динамо. Ленинград» и «Девочка из блокадного Ленинграда», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С 20 мая по 20 июня фильмы о легендах спорта увидели более 300 школьников. После каждого просмотра активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии» обсуждали с ребятами героев, которые служат примером подрастающему поколению.

Организаторы подчеркивают, что подобные мероприятия важны для сохранения исторической памяти и передачи ценного опыта молодежи.

Такие фильмы о подвигах советских спортсменов помогают развивать у детей ценности силы, духовной стойкости, патриотизма, а также уважения к истории и любви к Родине.

«Кинопоказы спортивных фильмов в рамках данного проекта наполняют жизнь детей смыслом и мудростью прошлого, помогая им стать лучше и готовыми к преодолению любых трудностей Проект „Детский спорт“ рад предоставить уникальную возможность детям провести время с пользой и вдохновиться историей, которая важна для каждого из нас», — отметил руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Николай Покорский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.