В Электростали в парке «Авангард» появился новый экстремальный аттракцион

В ближайшем будущем жители подмосковной Электростали смогут посетить новый экстремальный аттракцион зиплайн в парке «Авангард». Работы по установке нового объекта развлечений велись с апреля. В настоящее время аттракцион тестируют специалисты, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Электросталь.

Аттракцион зиплайн является распространенным в мире. Он привлекает внимание тех, кто предпочитает активный отдых. С помощью зиплайна можно быстро спуститься по стальному канату, натянутому на высоте.

В парке «Авангард» установили над водоемом Западный, где также расположен павильон для персонала и хранения оборудования. Те, кто будет пользоваться аттракционом, получит незабываемые впечатления и яркие эмоции.

Для жителей и гостей Электростали зиплайн станет доступным только после того, как сотрудники парка убедятся в его безопасности и отладят все механизмы в работе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.



«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.