В рамках реализации проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» в Электростали состоялся показ социального музыкального спектакля «Жить» коллектива «АванСцена» из ДШИ им. Я. Флиера, передает пресс-служба партии.

Автором и режиссером является Алеся Бурлакова.

«Для нас стало доброй традицией привозить различные театральные постановки в города Восточного Подмосковья, это уже 7 благотворительный показ. Мы уверены, что культурный обмен играет ключевую роль в развитии общества, особенно для подрастающего поколения. Дети, имея возможность знакомиться с разнообразием культурных форматов, расширяют свои горизонты и формируют более глубокое понимание искусства.

Проект партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» решает эту важную задачу. Он направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. В этом году, благодаря парт.проекту, выделено 129 миллионов для улучшений учреждений. Проект призван обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования», — отметила Линара Самединова, председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы.

Спектакль «Жить» состоит из различных историй, основанных на реальных событиях из жизни актеров и постановщика. Он затрагивает темы любви, дружбы, предательства и потерь, но в каждой из историй герои делают выбор — жить.

В постановке участвуют 55 актеров: дети, старшее поколение и ребята с ограниченными возможностями здоровья. Среди зрителей — дети участников СВО, ребята из многодетных семей, — для всех показ бесплатный.

«Спектакль, созданный под руководством Алеси Бурлаковой, затрагивает глубокие и актуальные темы, которые волнуют наше общество. Особенностью этой постановки является то, что в ней участвуют не только взрослые, но и дети, что создает уникальную атмосферу взаимопонимания и сотрудничества.

Такой подход позволяет не только передать важные идеи. Дети, выступая на одной сцене с опытными актерами, учатся не только актерскому мастерству, но и ценности общения, уважения и понимания. Это делает спектакль не просто театральным событием, а настоящим уроком жизни для всех участников и зрителей», — отметила Елена Грудинина, член общественного совета проекта «Культура малой Родины» в Московской области.

Партийный проект «Культура малой Родины» реализуется в Московской области с 2017 года по нескольким направлениям, в том числе «Местный ДК», «Театры малых городов», «Театры — детям», «Оснащение театров», «Школа креативных индустрий», «Модернизация ДШИ», «Государственные и муниципальные музеи», «Местный дом культуры» и «Модельные библиотеки».

За время реализации проекта в театрах было поставлено более 260 спектаклей, а общий объем субсидий превысил один миллиард рублей.