В Электростали проведут музыкальный фестиваль в парке «Авангард»

Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье, 11 октября, в павильоне парка «Авангард» в Электростали. В программе — народные песни, лекция о фольклоре, мастер-класс и концерт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке «Авангард» в Электростали 11 октября состоится музыкальный праздник. Все мероприятия пройдут в павильоне парка.

В 14:00 коллектив «Тириришник» исполнит народные песни. В 15:00 начнется лекция о фольклоре и обрядах, на которой гости узнают о традициях и обычаях, передающихся из поколения в поколение.

В 15:30 пройдет мастер-класс по духовым инструментам. Участники смогут познакомиться с разными видами инструментов и попробовать себя в музыке. Завершит программу концерт арт-группы «Авангард», который начнется в 16:30.

Вход свободный. Возрастное ограничение — 0+.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.