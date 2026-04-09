В Электростали прошел открытый урок хора «Элегия»

Открытый урок народного коллектива «Академический хор «Элегия» состоялся 8 апреля в Культурном центре имени Н. П. Васильева в Электростали. Гости познакомились с процессом подготовки хористов и приняли участие в творческой встрече, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Культурный центр имени Н. П. Васильева распахнул двери для всех, кто интересуется вокальным искусством. Участники встречи смогли заглянуть в творческую лабораторию хора и узнать, из чего складывается ежедневная работа исполнителей.

Руководитель коллектива рассказала о профессиональных секретах подготовки голоса, специальных упражнениях для чистоты звучания и важности взаимопонимания между участниками. По ее словам, слаженность хора зависит не только от техники, но и от умения слышать друг друга.

Артисты «Элегии» продемонстрировали результаты регулярных занятий. Зрители активно включались в процесс, задавали вопросы и погружались в атмосферу живого хорового исполнения. Открытый урок позволил потенциальным участникам познакомиться с коллективом, а хористам — обменяться эмоциями с публикой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.