сегодня в 17:25

В Электростали прошел концерт о подвиге народа

Концерт «Великая музыка о бессмертном подвиге» состоялся 12 мая в ДК имени Карла Маркса в Электростали в рамках цикла «Вокальная музыка». На сцене выступили студенты и коллективы музыкальных учреждений округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В концерте приняли участие вокальные ансамбли, оперный класс и духовой оркестр Московского областного базового музыкального колледжа имени А. Н. Скрябина. К ним присоединились хоровые коллективы детских музыкальных школ Электростали, продемонстрировавшие высокий уровень исполнительского мастерства.

В программе прозвучали фрагменты опер композиторов XX века, посвященных мужеству и героизму народа. Зрители услышали произведения Сергея Прокофьева «Повесть о настоящем человеке», Дмитрия Кабалевского «Семья Тараса» и Юлия Мейтуса «Молодая гвардия».

Мероприятие прошло при поддержке управления по культуре и делам молодежи администрации городского округа Электросталь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.