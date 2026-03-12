В Электростали прошел концерт Казанского трио баянистов

сегодня в 16:23

Концерт Казанского трио баянистов состоялся 11 марта в центре культуры «Досуг» в Электростали. На сцене выступили выпускники и преподаватели Казанской государственной консерватории имени Назипа Жиганова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В составе коллектива выступили Сайдаш Фахразиев, Ильназ Дудкин и Рамазан Гиниятов. Музыканты — признанные мастера, которых объединяют профессионализм, интерес к академической и народной музыке и стремление к творческим экспериментам.

В программе прозвучали шедевры классики в оригинальных обработках, народные мелодии, современные авторские произведения и музыка народов мира. Репертуар объединил разные культуры и традиции.

Живое звучание баяна в виртуозном исполнении подарило зрителям яркие эмоции. Концерт стал заметным событием для ценителей инструментальной музыки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.