В Электростали прошел инженерно-технологический форум «Время, вперед!»

В городском округе Электросталь состоялся инженерно-технологический форум «Время, вперед!». Данное мероприятие проводится уже несколько лет, и в этом году его площадкой стала гимназия № 21, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Форум «Время, вперед!» превратился в настоящий праздник инженерной мысли и креативности. Участники представили впечатляющие проекты, продемонстрировав свои навыки и знания в области технологий и инженерии. Все проекты были оценены жюри, состоящим из высококвалифицированных экспертов, которые отметили инновационность и практическую значимость предложенных идей.

Участниками форума выступили студенты образовательных учреждений и педагоги Московской области.

Мастер-классы, организованные в рамках форума, вызвали большой интерес у участников. Кульминацией первого дня стала «битва роботов», которая привлекла внимание зрителей и создала атмосферу настоящего соревнования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.