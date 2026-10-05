В Электростали отметили пятилетие вокального коллектива «Созвучие»

Юбилейный концерт любительского вокального объединения «Созвучие» собрал в центре культуры «Досуг» участников коллектива и гостей. В программе прозвучали любимые песни, знакомые мелодии и трогательные музыкальные композиции. Зрители встречали каждый номер аплодисментами.

За пять лет «Созвучие» стало дружной командой единомышленников. Музыка помогает участникам оставаться активными, поддерживать общение и делиться своим талантом со зрителями.

Концерт прошел в рамках проекта губернатора Московской области «Активное долголетие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.