В Электростали открывается персональная выставка Антона Богатова

Персональная выставка Антона Богатова «Живопись и пространство» открывается 22 октября в выставочном зале имени О. А. Коняшина в Электростали. Экспозиция знакомит с творчеством театрального художника, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В выставочном зале имени О. А. Коняшина в Электростали 22 октября открывается выставка «Живопись и пространство» Антона Богатова — члена Московского союза художников и Союза художников России.

В экспозицию вошли живопись, графика, театральные эскизы и декорации к спектаклям российских театров. Работы, которые обычно остаются за кулисами, здесь представлены как самостоятельные произведения искусства.

Живопись Богатова сочетает кубизм, традиции русского авангарда и яркую палитру московской школы. Художник выстраивает полотна как театральные декорации, уделяя внимание взаимодействию геометрических форм, цвета и пространства. Среди его работ — пейзажи, в том числе городские, натюрморты и театральные эскизы.

Выставка будет работать до 28 ноября. Возрастная маркировка — 0+. Подробная информация размещена на сайте музейно-выставочного центра Электростали.

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