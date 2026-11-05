В Электростали открыли юбилейную выставку Юрия Богачева

Персональная выставка художника-иллюстратора Юрия Богачева «Игра в классику» открылась 4 ноября, в День народного единства, в городском выставочном зале имени Олега Коняшина в Электростали, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экспозиция приурочена к юбилею Юрия Богачева. На открытии собрались ценители изобразительного искусства, коллеги и друзья художника. Посетители увидели лучшие работы мастера и узнали о его творческом пути.

Юрий Богачев создал иллюстрации к произведениям Жюля Верна, Михаила Шолохова, Ганса-Христиана Андерсена, Майна Рида, Константина Симонова и других классиков. Его работы отличаются точностью исторических деталей и глубоким пониманием литературного материала.

Сотрудничество с «Территорией культуры Росатома» позволяет жителям и гостям города знакомиться с творческими проектами и открывать новые имена.

Выставка работает в городском выставочном зале имени Олега Коняшина по адресу: ул. Чернышевского, 38. Возрастное ограничение — 6+.

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