В Электростали открылась выставка-конкурс «Современная вышивка Подмосковья»

Торжественное открытие Московской областной выставки-конкурса «Современная вышивка Подмосковья» прошло в Выставочном зале им. О. А. Коняшина и стало настоящим праздником творчества и вдохновения, передает пресс-служба администрации городского округа Электросталь.

Более 200 по-настоящему уникальных работ представили мастера из разных уголков Подмосковья. Благодаря им была создана по настоящему яркая и самобытная экспозиция.

Зал был полон гостей: авторы и поклонники вышивок, представители администрации. С приветственным словом к собравшимся обратилась начальник Управления по культуре и делам молодежи Администрации г. о. Электросталь Юлия Павловна Казаченко. Она подчеркнула, что выставка проводится уже в двенадцатый раз, и с каждым годом расширяется география ее участников. Директор Электростальского Музейно-выставочного центра Юлия Викторовна Андронова поблагодарила мастеров за душевную теплоту, вложенную в каждую работу, и за то, что именно такие проекты сохраняют и развивают традиции декоративно-прикладного искусства.

Особый шарм вечеру придали выступления Квартета имени А. А. Алябьева и солистки Московской областной филармонии Людмилы Боталовой.

Целю выставки было не только показать богатство техник вышивки, но и объединить мастеров для обмена идеями и вдохновением.

Прикоснуться к миру вышивки и открыть для себя таланты Подмосковья вы можете в Выставочном зале им. О. А. Коняшина на ул. Чернышевского, 38.

Выставка проходит с 09.10.2025 по 09.11.2025

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.